Trine 6: Together in Time annoncé sur Nintendo SWITCH 2

Dans la foulée du Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails) le studio Frozenbyte dévoile Trine 6: Together in Time qui comme son nom l'indique est le sixième opus de sa célèbre série de jeux mélangeant l'aventure et les puzzles.

Pour plus de détails, retrouvez le trailer et la présentation complète de Trine 6: Together in Time sur cette page.

Une alliance improbable

Les aventures sont plus belles à plusieurs… même lorsqu’elles ne commencent pas ainsi.

Dans un coin reculé du royaume, deux jeunes esprits audacieux, Moira et Adrius, se retrouvent dépassés lorsqu’un cambriolage tourne mal, liant accidentellement leur destin à celui des plus grands héros du royaume.

Aux côtés d’Amadeus, Zoya et Pontius, ce groupe improbable devra traverser des contrées périlleuses et surmonter de nombreux défis afin de rétablir une magie devenue instable, avant qu’un dangereux sorcier ne vienne réclamer ce qui lui appartient.

Énigmes ingénieuses

Les énigmes de Trine 6 sont conçues avant tout pour la coopération, encourageant les joueurs à unir leurs forces, coordonner leurs actions et combiner leurs capacités pour progresser.

Chaque énigme peut être résolue avec n’importe quel personnage, offrant la liberté de choisir selon son style de jeu plutôt que selon des contraintes imposées.

Pour ceux qui préfèrent jouer en solo, des mécaniques adaptées permettent également de relever les défis seul.

Aventure partagée

Jouez jusqu’à quatre joueurs et vivez chaque instant de l’aventure ensemble. Relevez les défis, célébrez vos victoires et partagez quelques moments de chaos avec vos amis, sur le même canapé ou à travers le monde grâce au crossplay.

Prenez votre temps

Tous les personnages peuvent utiliser la toute nouvelle capacité de ralentissement du temps pour gagner en précision dans les moments cruciaux.

Ralentissez le monde autour de vous pour ajuster vos sauts, réagir aux menaces, esquiver les attaques ou simplement reprendre votre souffle au cœur du chaos.

Combat dynamique

Esquivez les attaques, trouvez des ouvertures et concentrez vos assauts tout en vous adaptant à des ennemis aux capacités variées, dont certains protègent ou renforcent leurs alliés.

Combat et déplacement vont de pair, exigeant positionnement, timing et coordination.

Les affrontements de boss poussent ces compétences encore plus loin, mêlant combat, exploration et défis environnementaux pour des épreuves mémorables.

Découvrez des secrets

Parcourez un monde fantastique coloré, façonné à la main, rempli de passages cachés et de secrets à découvrir. Explorez chaque niveau avec soin pour trouver des récompenses qui renforceront vos héros.

Cinq héros uniques

Trine 6 propose cinq personnages jouables : trois héros bien connus et deux nouveaux venus dans la série.

Chaque personnage offre un style de jeu distinct et des compétences à débloquer :