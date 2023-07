Trine 5: A Clockwork Conspiracy débarque le mois prochain sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch - Nouveau trailer, détails et images

Il fallait s'y attendre, après TRINE 4 : The Nightmare Prince sorti en 2019 , le studio finlandais Frozenbyte remet le couvert avec Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Amadeus, Zoya et Pontius repartent donc à l'aventure dans de fantastiques niveaux mêlant 2D et 3D, remplis de pièges et d'ennemis, afin de sauver le royaume d'une armée des chevaliers mécaniques... Jouable (comme l'épisode précédent) à quatre en local (sur le même écran) ou en ligne, Trine 5: A Clockwork Conspiracy nous promet un nouveau système de combat de boss... En attendant de le découvrir, retrouvez, une présentation et quelques images du jeu sur cette page ainsi que le trailer d'annonce et le trailer dédié à Pontius.

Si vous êtes impatient de retrouvez la magie de Trine, bonne nouvelle puisqu'il ne faudra pas patienter très longtemps, Trine 5: A Clockwork Conspiracy est attendu le 31 août prochain sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch

Dans Trine 5: A Clockwork Conspiracy, Amadeus le magicien, Zoya la voleuse et Pontius le chevalier embarquent dans une aventure des plus rocambolesques !



Honneur bafoué, êtres chers en danger, pouvoirs magiques menacés... Les Héros de Trine doivent se réunir pour repousser l'infâme armée mécanique et faire régner la paix et la justice dans le royaume !



Traversez des paysages époustouflants en 2.5D dans l'épisode le plus visuellement riche de la licence. Découvrez de nouveaux personnages alliés ou ennemis, tous plus inoubliables les uns que les autres.



Que vous jouiez en solo ou jusqu'à quatre avec la coop en ligne, le nouveau système de difficulté des énigmes adaptera celles-ci au nombre de joueurs dans la partie.



Grâce au système de quête de compétence exclusif, améliorez vos héros et hissez-les au rang de légendes alors qu'ils sont à nouveau réunis par Trine !

Une aventure en 2.5D alliant plateformes et énigmes

Jusqu'à 4 joueurs avec le mode solo, la coop locale ou en ligne

Une accessibilité et une rejouabilité hors pair grâce au système de difficulté adaptative pour les combats et énigmes

Un monde fantastique aux paysages époustouflants

Un nouveau système de combat avec des boss redoutables

Une bande-son féérique, le retour de certains doubleurs emblématiques de la série ainsi que de nouveaux talents

Un système de quête de compétence exclusif par personnage, qui apporte profondeur et variété au gameplay

L'aventure la plus épique de la licence Trine, avec davantage d'énigmes et de combats

Laissez libre cours à votre créativité et choisissez des tenues personnalisées pour les Héros de Trine

Sauvez le royaume contre l'armée des chevaliers mécaniques dans l'opus le plus magique de la licence Trine, avec des alliés mémorables et des ennemis redoutables

,

,

Lire aussi :