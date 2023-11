Super Mario Bros. Wonder déjà terminé en 1H30 en speedrun Any% et en 5H37 en 100%

Super Mario Bros. Wonder est d'ores et déjà un grand succès public et critique. On vous a déjà tout le bien que l'on pensait du titre dans notre test complet. Et on est loin d'être les seuls. Depuis la sortie du jeu, les speedrunneurs s'en donnent à cœur joie et multiplient les records. Ainsi, un dénommé Jhay a réussi voir défiler les crédits en seulement 1 heure, 30 minutes et 11 secondes ! Un véritable exploit sachant qu'il s'agit d'un speedrun Any% qui autorise donc le joueur à ne pas jouer le jeu, en exploitant les éventuelles bugs et glitchs du titre..

Spécialiste des speedrun, Jhay n'a eu de cesse depuis le lancement du titre le 20 octobre dernier , de chercher les meilleurs chemins mais aussi les failles du jeu pour aller le plus vite à la fin. Grâce au mode deux joueurs (autorisé en speedrun Any%), il a notamment réussi à trouvé un glitch lui faisant passer le château du Monde 1 et il a déniché d'autres astuces pour éviter certains niveaux en "trompant" le jeu. Pour en savoir plus, vous pouvez jeter un œil sur son exploit dans la vidéo sur cette page.

Notez qu'actuellement le record de temps pour terminer Super Mario Bros. Wonder en récoltant toutes les Graines Royales est de 2 heures 12 minutes et 2 secondes et le record pour terminer le titre à 100% est de 5 heures 37 minutes et 34 secondes . Evidemment, ces records vont encore bouger dans les heures et jours à venir.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop

