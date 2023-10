Super Mario Bros. Wonder - Le président de Nintendo of America Doug Bowser revient sur le secret autour de la nouvelle voix de Mario

Super Mario Bros. Wonder est enfin disponible en exclusivité sur Nintendo Switch et constitue le premier jeu de l'univers Mario à avoir été doublé par la toute nouvelle voix de Mario. C'est en effet Kevin Afghani qui vient aujourd'hui prendre le relais après Charles Martinenet et l'on peut dire que Nintendo a tenu à garder cette information secrète le plus longtemps possible. Dans un entretien avec le média américain Wired, Doug Bowser, le président de Nintendo of America est revenu sur ce secret et sur pourquoi l'entreprise a tenu à ne pas divulguer immédiatement cette information :

Nous voulons que les gens apprécient l'expérience de jeu, et s'ils apprécient la voix derrière l'expérience de jeu, c'est ce qui est le plus important pour nous, et pas nécessairement la mise en avant [de la personne derrière la nouvelle voix de Mario].

Une raison pour le moins valable et qui contribue peut-être à la qualité du titre, l'important n'étant pas nécessairement la nouvelle voix derrière Mario mais Mario lui-même. Adressons tout de même nos plus sincères félicitations à Kevin Afghani pour son travail sur Super Mario Bros. Wonder.

Source : Wired