Super Mario Bros. Wonder : nouvelles séquences de gameplay avec les premières publicités japonaises du jeu

Encore un peu de patience... Le renouveau des jeux Super Mario 2D arrive ! En effet, Super Mario Bros. Wonder sera disponible sur Nintendo Switch dans une vingtaine de jours . A priori, Nintendo a décidé de surprendre ses fans en revoyant les mécanismes de sa licence et en jouant la surenchère... En attendant de pouvoir vous donner notre avis, Nintendo Japon a publié trois publicités dévoilant différentes séquences de gameplay. L'occasion de découvrir en action, les différents items (comme la pomme d'éléphant par exemple) et badges présentés lors du Nintendo Direct spécial (dont vous pouvez voir les détails ICI). Retrouvez ces vidéos sur cette page.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

