Super Mario 3D All-Stars : attention les prix commencent déjà à grimper

Grâce à Super Mario 3D All-Stars, il est possible de (re)jouer aux trois premiers Super Mario 3D, Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, sur Nintendo Switch. Forcément un kif pour tous les fans même si au moment de sa sortie, en septembre 2020 , beaucoup ont fustigé les choix de Nintendo, regrettant notamment l'absence de bonus et de véritables améliorations. A la rédaction, on s'était d'ailleurs demandé si ce titre n'était pas un "arnacœur"(souvenez-vous.) Il est vrai que Nintendo a fait le choix de ne quasiment pas modifier les trois jeux cultes de peur de les dénaturer et de façon à rester le plus proche des sensations de jeux d'origine.

Cependant aujourd'hui, ce que l'on regrette surtout c'est que le titre ne soit officiellement plus en vente. En effet, Nintendo a décidé que Super Mario 3D All-Stars ne serait disponible à la vente que quelques mois afin de célébrer l'anniversaire des 35 ans de Mario. Ainsi depuis le 31 mars , le jeu a été retiré de l'eShop et si les magasins sont toujours autorisés à le vendre, une fois leur stock épuisé, celui-ci ne sera pas réapprovisionné. Dans une news précédente, on vous a expliqué pourquoi Nintendo avait fait ce choix- voir ici. Et si ça se tient, en contrepartie, cela donne surtout le champs libre aux "scalpeurs" qui ont pu se constituer des stocks de jeux en pariant sur sa rareté à venir.

Aujourd'hui, il est encore possible de trouver le titre à un prix convenable sur la plupart des sites marchands comme Amazon, par exemple. Cependant, on commence déjà à voir des annonces totalement délirantes notamment sur eBay avec des prix variant de 80€ à plus de... 4000€ ! Evidemment cela semble totalement farfelu et on imagine mal quelqu'un payer 4000€ pour jouer à Super Mario 3D All-Stars. En même temps, il existe des gens très riches et lorsque le jeu sera introuvable, tout est possible.

Quoiqu'il en soit, si vous êtes intéressé par cette compilation culte, il est encore temps de l'obtenir à des prix décents sur Amazon ou ailleurs. Il est évident que plus le temps passera, moins ce sera le cas. On peut seulement espérer que Nintendo finira par rendre disponible Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy en téléchargement séparé sur l'eShop de la Nintendo Switch de façon à laisser une alternative aux joueurs.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur cette compilation, notre test complet est à lire en cliquant LA. Retrouvez aussi la revue de presse du jeu avec tous les tests et toutes les notes ICI.

