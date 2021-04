Pourquoi Nintendo a-t-il choisi de vendre Super Mario 3D All-Stars sur une période limitée ?

Super Mario 3D All-Stars n'est officiellement plus en vente depuis ce matin . Mais s'il n'est plus disponible en téléchargement sur l'eShop, il est encore possible de l'acheter en physique chez de nombreux revendeurs mais il n'y aura aucun réapprovisionnement. Une fois qu'ils auront épuisé leur stock, le jeu disparaitra des étals (quoique surement pas des sites d'enchères...) Un choix assumé par Nintendo mais que beaucoup de joueurs ont du mal à comprendre. Pourquoi Nintendo se prive d'une potentielle manne financière en retirant de la vente un titre quasi assuré de se vendre sur la durée ?

Doug Bowser, le président de Nintendo of America, s'est déjà exprimé sur le sujet, en arguant que c'était simplement une des nombreuses façons de célébrer le 35eme anniversaire de Super Mario... Mais pour Patrick Klepek, journaliste à Vice qui a enquêté sur le sujet, ce choix s'expliquerait très simplement avec un mot ou plutôt un acronyme : FoMO (pour Fear of Missing Out ) c'est à dire la peur de rater quelque chose .

D'après un développeur impliqué de près dans la publication de plusieurs jeux Nintendo Switch (et souhaitant rester anonyme) Nintendo aurait des données concernant les rééditions d'anciens jeux qui auraient à priori tendance à rapidement décliner sur les listes de souhaits des joueurs. Pour éviter que le jeu ne disparaisse plus ou moins rapidement des charts, Nintendo a joué la carte de l'évènementiel, persuadé que cela allait aider le titre a faire des ventes solides sur un temps resserré. Et force est de constater qu'en jouant sur le syndrome FoMO, Nintendo s'est assuré un maximum d'exposition sur une courte période. Au 31 décembre dernier , Super Mario 3D All-Stars s'était écoulé dans le monde à 8,32 millions d'exemplaires.

Il n'empêche, on imagine mal Nintendo ranger les trois titres cultes de la compilation jusqu'au 40eme anniversaire de Mario. Et si Super Mario 3D All-Stars ne sera vraisemblablement pas réédité, il ne serait pas étonnant de retrouver prochainement les trois jeux (et d'autres) en téléchargement séparé sur l'eShop. Evidemment seul l'avenir nous le dira.

Alors avez-vous eu peur de rater Super Mario 3D All-Stars ou l'avez vous raté ? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.