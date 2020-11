Super Mario 3D All-Stars : obtenez "gratuitement" 3 posters collectors sur le site My Nintendo

Les portages de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy disponibles dans la compilation anniversaire Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch ont peut-être chacun des "petits" défauts que ce soit avec leur caméra ou leur maniabilité (en attendant la mise à jour plus tard dans le mois...) Cependant, il n'en reste pas moins que c'est une occasion en or pour les nouvelles générations de découvrir ces trois classiques quasiment dans leur jus, en Haute définition (et pour les plus âgés de se confronter à leurs "merveilleux" souvenirs- c'est bien parfois aussi de revenir à la réalité !) Pour en savoir plus, notre test complet est à lire ICI et notre avis alternatif LA.

Si vous êtes fans de la compilation, et plus spécifiquement des trois jeux Super Mario 3D, sachez que grâce au programme de fidélité My Nintendo vous pouvez obtenir "gratuitement" trois posters (que vous pouvez découvrir en image sur cette page) afin d'afficher votre passion sur les murs de votre maison (ou d'entasser un carton de plus qui prendra la poussière dans un coin au dessus d'une armoire #ma_vdm ) Alors pour être précis, ce n'est pas tout à fait "gratuitement" puisque pour obtenir ces posters, il vous faudra d'abord avoir accumulé près de 300 points Platine ; des points assez faciles à obtenir en vous rendant régulièrement sur l'eShop (de la 3DS et de la Nintendo Switch) ou en visitant simplement le site officiel de Nintendo ou encore en jouant aux différents jeux mobiles Nintendo (sachant qu'il ne faut pas oublier de récolter les points sur My Nintendo dans l'onglet Missions)

Ensuite, vous pourrez en obtenant un code spécial commander les trois posters contre 0,00€ ... Par contre, vous devrez forcément vous acquitter des frais de port de 6,99€ , ce qui, évidemment, annihile la notion de "gratuité"- si tant est qu'il existe encore aujourd'hui quelque chose de gratuit. Quoiqu'il en soit, il s'agit d'un "détail" agaçant et décourageant pour bon nombre de fans qui ne comprennent pas pourquoi Nintendo n'inclut pas les frais de port dans l'offre initiale. Pour autant, si vous souhaitez malgré tout obtenir ces posters, nous vous conseillons de vérifier qu'il n'y a pas un article sur le My Nintendo Store qui vous intéresse car les frais de port ne bougent pas quelque soit le nombre d'articles commandés. Notez que, malheureusement, vous ne pouvez pas grouper les offres "gratuites" de My Nintendo, là encore pour ne payer qu' une seule fois les frais de port.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Nintendo.

