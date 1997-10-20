Star Fox : Nintendo 64 VS. 3DS VS. Nintendo SWITCH 2

Cette nuit, Nintendo a officialisé l'arrivée le mois prochain de STAR FOX, un remake intégral du jeu N64 Lylat Wars sorti en 1997 , déjà porté sur 3DS en 2011 avec Star Fox 64 3D.

Cette fois, le jeu revient dans une toute nouvelle version avec de nouvelles cut-scenes et pas mal de nouveautés (voir ICI).

Pour mieux appréhender les différences entre les différentes versions, on vous a déniché plusieurs vidéos de comparaison, à retrouver sur cette page.Enjoy.

Comme toujours,, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, STAR FOX est attendu le 25 juin 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2

Menez l'escadron. Portez la légende. Fox McCloud et son équipe font leur retour dans Star Fox, un remake de Lylat Wars, le jeu Nintendo 64, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Préparez-vous pour des combats aériens intenses et reprenez le système de Lylat des griffes d'Andross... une planète après l'autre.

Voir aussi : StarFox Direct - Les nouvelles aventures de Fox McCloud se dévoilent sur Nintendo Switch 2

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