STAR FOX : la bande-originale à écouter en avant-première sur Nintendo Music

C'était une rumeur il y a encore deux jours... Mais désormais, c'est une réalité.

Le mois prochain, les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront (re)découvrir Lylat Wars, initialement sorti en 97 sur N64, dans un remake intégral rebaptisé simplement STAR FOX (voir ici pour les détails).

Si vous êtes, comme nous, impatients, notez que vous pouvez dès à présent vous plonger dans l'ambiance du titre en écoutant en avant-première 10 morceaux issus de la bande-originale du jeu sur Nintendo Music.

Retrouvez ci-dessous les titres de ces morceaux et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Title theme Opening Theme Corneria Star Map Meteo Area 6 Star Wolf’s Theme Main Menu Venom Incident Mission Accomplished

Pour rappel, STAR FOX est attendu le 25 juin 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2

Menez l'escadron. Portez la légende. Fox McCloud et son équipe font leur retour dans Star Fox, un remake de Lylat Wars, le jeu Nintendo 64, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Préparez-vous pour des combats aériens intenses et reprenez le système de Lylat des griffes d'Andross... une planète après l'autre.

Voir aussi : StarFox Direct - Les nouvelles aventures de Fox McCloud se dévoilent sur Nintendo Switch 2

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