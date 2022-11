SONIC Frontiers : comparaison PS5 VS Nintendo Switch

SONIC Frontiers est disponible officiellement depuis hier sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Si les premières critiques sont assez mitigées, on peut dire que globalement, elles restent plutôt positives. En attendant de vous proposer notre verdict à travers dont nôtre test complet nous vous invitons à regarder une vidéo de comparaison entre les versions PS5 et Nintendo Switch du jeu publiée par GameXplain. Le but avec ce genre de vidéo n'est pas de déterminer quelle version est la plus belle car évidemment la version PS5 propose une meilleure résolution et du 60 fps (contre 30 sur Switch) mais plutôt de voir si la version Switch tient la route. Et d'après GameXplain, c'est le cas. A priori, sans être extraordinaire, le portage fait le job... Comme toujours, nous vous en laissons juge et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SONIC Frontiers est disponible depuis le 8 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu.

Source : Youtube