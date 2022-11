SONIC Frontiers : gameplay et framerate des 30 premières minutes de jeu sur Nintendo Switch

SONIC Frontiers est l'une des grosses sorties de la semaine prochaine sur toutes les plateformes et notamment sur Nintendo Switch. Alors que la mascotte de SEGA n'a jamais été aussi populaire avec la sortie des films et la diffusion prochaine d'une nouvelle série animée, SONIC Prime sur Netflix dès le 15 décembre , la Team Sonic joue gros avec ce nouveau titre qui se veut plus ambitieux que les précédents Sonic 3D. Il est vrai que jusqu'à présent, les SONIC 3D ont été loin de faire l'unanimité à une ou deux exceptions près... En attendant de découvrir si SONIC Frontiers en fera partie (des exceptions) des vidéos du jeu commencent déjà à être publiées sur le net. Si vous voulez éviter les spoilers, autant être prévenu... Pour autant cela permet, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'avoir un premier aperçu du jeu dans sa version Nintendo Switch. Retrouvez ci-dessous une vidéo des 30 premières minutes de SONIC Frontiers sur Nintendo Switch avec en prime, une analyse du framerate. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SONIC Frontiers sera disponible le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu.

Source : Youtube