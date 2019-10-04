SEGA de retour sur le marché des consoles portables ?

C'est une rumeur qui nous vient du forum Reddit. Un membre du forum qui prétend travailler pour "un petit fabricant d'électronique spécialisé" prétend avoir reçu une demande de devis d'une entreprise ayant notamment travaillé sur la Mega Drive Mini.Apparemment, cette demande concernerait une console portable 2D abordable, à la fois rétro et moderne. Ainsi, SEGA pourrait faire son retour sur le amrché des consoles portables, peut-être pour proposer une sorte de Mega Drive Mini avec écran intégré et port cartouche.

Evidemment, à ce stade ce n'est qu'une rumeur mais en attendant d'en apprendre (peut-être...) plus, retrouvez les détails fournis sur le forum Reddit :

Il s'est avéré que c'était une proposition extrêmement intéressante et apparemment significative pour un dispositif qui doit être un : Appareil de jeu portable à bas coût

Processeur ARM à faible consommation, pas x86

Écran OLED de 5 pouces (même format que la Vita), coupes de coûts agressives ailleurs pour accommoder cela

Stockage interne apparemment assez limité

Cartouches de jeu amovibles

Pas de mention d'accélération 3D au-delà de l'interface utilisateur/basique de composition

Références à être conçu pour des "titres 2D modernes" et "présentation pixel art" Le design de la cartouche est la partie la plus intéressante : Pas les NAND de grande capacité habituels qu'on attend d'un portable moderne

On dirait des modules eMMC industriels de faible capacité - ceux-ci sont facilement disponibles et ne sont pas affectés par l'inflation des prix de la mémoire AI

Stockage plus petit, ça a du sens si les jeux ciblés sont des indés 2D, etc.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Et toujours :