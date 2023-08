Rayman de retour dès ce mois-ci en DLC dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope - Trailer et tous les détails

Malgré de nombreuses qualités et de grandes ambitions, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope a "sous-performé" et déçu les attentes d'Ubisoft. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux premières parties du season pass ("The Tower of DOOOM" et "La dernière chasseuse de Sparks") n'ont pas, non plus, soulevé l'enthousiasmes des foules. En même temps, il ne s'agit que de défis "bonus" plus ou moins sympas et bien loin de la richesse et de la qualité du jeu de base. Mais cela va peut-être changer avec la troisième et dernière partie du DLC qui, pour le coup, s'annonce autrement plus intéressante.

Il faut dire qu'Ubisoft a eu la bonne idée de ressortir du placard, notre bon vieux Rayman, le personnage emblématique du studio (créé, comme les Lapins, par Michel Ancel) que l'on a plus vu dans un nouveau jeu sur consoles depuis près de 10 ans et la sortie de Rayman Legends (si on excepte la Definitive Edition disponible sur Nintendo Switch).

Alors certes, ce n'est pas Rayman 4 mais on doit bien avouer qu'on est plutôt content de retrouver le personnage après des apparitions anecdotiques dans des jeux mobiles tout aussi anecdotiques. De plus, c'est un peu un juste retour des choses sachant que les Lapins Crétins ont commis leur premier méfait il y a près de 17 ans avec Rayman Contre Les Lapins Cretins, titre "iconique" de la Wii.

Si vous avez hâte de savoir ce que vont donner ces retrouvailles, sachez que vous n'aurez pas bien longtemps à attendre puisque le DLC 3 de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sera téléchargeable sur l'eShop de la Nintendo Switch dès ce mois-ci .

Nommé, RAYMAN DANS LE SHOW DU FANTÔME, ce DLC nous permettra de vivre une mini aventure dans laquelle Rayman sera l'invité d'une étrange émission de télé pilotée par le Fantôme... Dans des décors en carton, Rayman, accompagné de Lapin Peach et Lapin Mario, devra déjouer les pièges et les énigmes de ce boss emblématique de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle. C'est prometteur même si on regrette qu'à priori, Mario et ses amis ne font pas partie de la fête...

Evidemment, la grande question est de savoir si ce DLC annonce un possible retour de Rayman dans un grand jeu de plateforme (2D ou 3D) ? C'est peut-être un test ? Ou cela annonce peut-être aussi la poursuite de la franchise "+ The Lapins Crétins" avec d'autres licences non-Nintendo ?

En attendant de le découvrir, retrouvez un trailer et une courte présentation de RAYMAN DANS LE SHOW DU FANTÔME disponible le 31 août sur l'eShop via le season pass (désormais à 29,99€ ) ou en achat individuel à 14,99€ . Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

DLC 3 : RAYMAN DANS LE SHOW DU FANTÔME Rayman est de retour ! Et il est l’invité spécial d’une toute nouvelle dimension mystérieuse : le Studio Galactic-Opéra du Fantôme ! Oui, vous avez bien lu ! Le Fantôme, boss spectral et charismatique du jeu Mario + The Lapins Crétins® Kingdom Battle, fait aussi un grand retour : aidez-le à améliorer la popularité de sa chaîne ! Explorez d’incroyables plateaux de tournage, participez à des combats explosifs, et dirigez votre équipe pour donner naissance au meilleur spectacle de tous les temps.

LIRE AUSSI : Ubisoft déçu par les ventes du second opus de Mario + The Lapins Crétins

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Le jeu est actuellement promo sur l'eShop.

>LIRE NOTRE TEST DE MARIO + THE LAPINS CRETINS : SPARKS OF HOPE SUR NINTENDO SWITCH<

,

,

Et toujours :