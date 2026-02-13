Rayman: 30th Anniversary Edition débarque aujourd'hui sur Nintendo Switch

Après de nombreuses rumeurs, finalement l'annonce a été faîte dans le sillage du State of Play de Sony diffusé cette nuit, Rayman: 30th Anniversary Edition sortira finalement aujourd'hui sur de nombreux supports dont la Nintendo Switch.

Il s'agit d'une compilation réunissant cinq versions du jeu culte de Michel Ancel (MS-DOS, PlayStation, Atari Jaguar, Game Boy Color et Game Boy Advance) accompagnées de nombreux bonus dont de nouvelles fonctionnalités(retour en arrière, bonus, vies supplémentaires...) plus de 120 niveaux bonus, une bande son réïmaginée, un documentaire exclusif sur la création du jeu et même la possibilité de découvrir le prototype oublié de la version Super Nintendo du jeu.

Jeu inoubliable qui fait partie des légendes qui ont construit le jeu vidéo, le premier Rayman revient donc dès aujourd'hui sur PC et plateforme. Rayman: 30th Anniversary Edition sera disponible sur l'eShop à partir de 17h (heure de Paris).

En attendant, retrouvez le trailer et la présentation complète de Rayman: 30th Anniversary Edition.

L'ÉDITION SUPRÊME Jouez à l'aventure classique à travers 5 versions (MS-DOS, PlayStation®, Atari Jaguar, Game Boy Color et Game Boy Advance), désormais sublimées par une bande-son immersive et réimaginée, accompagnée de plus de 120 niveaux supplémentaires issus tout droit de Rayman's New Levels, Rayman 60 Levels et Rayman par ses fans. Et pour la toute première fois, découvrez le prototype SNES, une version tombée dans l'oubli depuis des années : une occasion unique de voir comment le gameplay révolutionnaire de Rayman est né. UN DOCUMENTAIRE EXCLUSIF Partez à la découverte de l'histoire de la création de Rayman dans un documentaire interactif regroupant plus de 50 minutes d'interviews inédites avec les développeurs originaux. Découvrez des concepts rares, des esquisses inédites et des documents de conception qui dévoilent les secrets de la création du héros sans bras et sans jambes. UN CLASSIQUE POUR TOUS Redécouvrez le gameplay culte ou relevez le défi grâce à de nouvelles fonctionnalités conçues pour vous maintenir au cœur de l'action ! Au menu : un système de rembobinage, plusieurs emplacements de sauvegarde et des options d'accessibilité comme les vies infinies et le déverrouillage instantané des niveaux. L'AVENTURE QUI A DONNÉ NAISSANCE À LA LÉGENDE Retrouvez le coup de poing emblématique de Rayman et son vol plané à l'hélicoptère pour traverser des mondes hauts en couleur, dont La Forêt des Songes et son inoubliable virée à dos de moustique, ou encore le chaos musical de Ciel Chromatique. Portez secours aux Electoons et libérez un monde sous l'emprise de Mister Dark dans une aventure de plateforme classique, portée par un style artistique unique qui reste aussi magique aujourd'hui qu'il l'était dans les années 90.

Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si vous allez craquer en commentaires.

