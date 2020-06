Pokémon Epée & Bouclier : le DLC est jouable même si vous n'avez pas fini le jeu grâce au Level Scaling

L'île solitaire de l'Armure, la première partie du pass d'extension de Pokémon Epée / Bouclier est attendue demain mais des petits chanceux ont déjà pu y jouer grâce à des sessions de jeu organisées par Nintendo of America. C'est notamment le cas du site IGN qui a livré ses premières impressions. L'occasion d'apprendre qu'il sera possible d'entreprendre l'aventure du DLC quelque soit son avancée dans le jeu. Ainsi, même si vous n'avez pas terminé l'aventure principale vous pourrez jouer à L'île solitaire de l'Armure dès sa sortie mercredi . Il faudra tout de même avoir joué un petit peu et être arrivé au moins jusqu'aux Terres Sauvages avant de pouvoir vous envoler pour Isolarmure. ​

Une bonne nouvelle pour les plus impatients même s'il faut noter que pour que tout le monde puisse s'amuser avec le même DLC quelque soit son niveau dans le jeu et que l'on ne se retrouve pas face à des Pokémon trop faibles ou au contraire trop puissants, les développeurs ont fait le choix du " Level Scaling" . C'est à dire que le niveau des Pokémon et des dresseurs rencontrés à Isolarmure s'adaptera automatiquement à celui de notre dresseur et de nos propres Pokémon...

En attendant de voir ce que cela donnera manette en main, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour rappel, le Pass d'extension de Pokémon Epée / Bouclier est disponible en précommande sur l'eShop de la Nintendo Switch pour la somme de 29.99€. Il contient le DLC1 : L'île solitaire de l'Armure (ICI) qui sera disponible le 17 juin et le DLC 2 Les terres enneigées de la Couronne (LA) qui sortira cet automne. En attendant, n'oubliez pas que notre test complet du jeu est toujours à lire ICI.

Source : Ign