Des militants de PETA investissent virtuellement le musée de Thibou pour réclamer la libération de tous les poissons

Avec le confinement et désormais les mesures de distanciations physiques, il devient difficile de manifester autrement que virtuellement. De nombreuses associations dont l'association PETA qui milite pour "une éthique dans le traitement des animaux" ont du s'adapter en trouvant de nouveaux modes d'action. Et avec Animal Crossing : New Horizons c'est le jackpot : non seulement, les militants peuvent se retrouver et manifester ensemble en ignorant les gestes barrières mais en plus ils bénéficient d'une visibilité maximale. Ainsi, pour exiger la libération immédiate de tous les poissons du musée de Thibou afin de les remettre dans leur habitat naturel, huit membres de l'association PETA ont investi virtuellement le musée de Thibou. Objectif : rappeler à tous que "les poissons sont nos amis" et qu'ils ne sont pas fait pour être capturés et enfermés dans des aquariums... Retrouvez le clip, vu sur TikTok, de cette action coup de poing non dénuée d'humour ci-dessous.

