Animal Crossing: New Horizons, Splatoon 2, Super Mario Maker 2 et ARMS reçoivent une mise à jour sur Nintendo Switch - Tous les détails

MISE A JOUR :

Ce ne sont finalement pas trois mais quatre jeux Nintendo qui ont reçu le même jour une mise à jour pour régler "plusieurs problèmes" et "améliorer l'expérience de jeu". Le quatrième est ARMS, le jeu de combat abracadabrant de Nintendo.

NEWS ORIGINALE :

Il n'est pas rare qu'un ancien jeu soit mis à jour mais trois d'un coup, c'est tout de même assez exceptionnel. Pourtant, aujourd'hui, on apprend que Splatoon 2, Animal Crossing : New Horizons et Super Mario Maker 2 viennent de recevoir une mise à jour. Splatoon 2 passe ainsi en version 5.5.1 , Super Mario Maker 2 en version 3.0.2 et Animal Crossing : New Horizons en version 2.0.6 . Quant à savoir ce que ces mises à jour apportent, c'est bien simple. Pour les trois jeux Nintendo déclare que "Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu." Si nous n'avons pas d'autres infos officielles, pour le célèbre datamineur, OatmealDome, "il s'agit probablement d'un correctif pour corriger un bug de sécurité majeur dans un composant de code commun." Evidemment si d'autres détails nous parviennent, nous les partagerons avec vous.

