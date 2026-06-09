Persona 6 et Persona 4 Revival annoncés... Mais pas sur Nintendo SWITCH 2

Persona 6 non grata

On peut dire que les fans de jeux vidéo ont été gâtés ce week-end, entre le Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails), le State of Play de Sony et le Xbox Game Showcase de Microsoft... Manque plus que le Nintendo DIRECT de Nintendo, pour que la fête soit totale.

Pour autant, même sans Nintendo Direct, les possesseurs de consoles Switch n'ont pas été oubliés : RESIDENT EVIL VERONICA, ALIEN ISOLATION 2, FINAL FANTASY VII: Revelation, AMONG US STORY : On Guard, Spyro : A Realm Beyond ou encore CRAZY TAXI : World Tour, il y a du lourd qui arrive sur Nintendo SWITCH 2 (et Nintendo Switch).​

Cependant, soyons clair, la nouvelle console de Nintendo fait encore l'impasse sur énormément de jeux multiplateformes... C'est le cas à priori de Persona 6 et de Persona 4 Revival qui ont été annoncés lors du Xbox Game Showcase et qui, pour le moment du moins, ne sont pas prévus sur consoles Nintendo...

C'est évidemment une déception pour les fans de la série qui célèbre cette année ses 30 ans en annonçant plus de 30 millions de jeux vendus à travers le monde. Mais on peut aussi se dire que si Nintendo Direct il y a, peut-être que Nintendo veut garder quelques annonces dans sa besace. Par ailleurs, le 18 juin prochain à 23h (heure de Paris) Atlus nous donne rendez-vous pour un stream spécial qui devrait nous en apprendre plus sur les deux jeux.

En attendant, retrouvez une courte présentation et les trailers de Persona 6 et Persona 4 Revival ci-dessous.

Persona 6

Une histoire inédite est sur le point de se dévoiler. Le prochain chapitre tant attendu de la série RPG emblématique propose un récit audacieux et indépendant, mêlant un quotidien touchant, de nouveaux personnages et une aventure surnaturelle palpitante. Que vous découvriez Persona ou que vous soyez un fan de la première heure, ce titre est fait pour vous. Persona 6 arrive sur Xbox Series X|S et PC en tant que titre Xbox Play Anywhere et avec le Xbox Game Pass.

Persona 4 Revival

Persona 4 Revival propose une réinterprétation complète du jeu original avec des graphismes améliorés, un gameplay optimisé, une esthétique moderne et des nouveautés qui lui redonnent vie comme jamais auparavant. Persona 4 Revival sortira le 18 février 2027 sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC, PlayStation 5 et Steam. Il sera disponible dès le premier jour avec le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass, et fera partie du service Xbox Play Anywhere.

En attendant d'autres développements, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Quelques annonces du SUMMER GAME FEST 2026 :