Paper Mario : The Origami King : un nouveau bug qui (dé)freeze

Paper Mario : The Origami King est disponible depuis le mois dernier sur Nintendo Switch. Si le jeu a été diversement apprécié mais globalement plutôt bien accueilli, il a aussi fait l'actualité à cause d'un bug gênant survenant à la fin du jeu et empêchant de le terminer (voir ici.) Cependant, Nintendo l'a corrigé récemment avec une mise à jour qui en aprofité pour faire plein de petites corrections (voir là.) Malheureusement, comme cela arrive parfois, il semblerait qu'un bug en chasse un autre ! En effet, un joueur via la chaîne Youtube Gaming Reinvented rapporte que juste après la source aux milles couleurs (liée au bug précédent) si lors du combat contre les frères sumo on utilise à la fin un bloc POW, le jeu "freeze" obligeant e recommencer le combat !

Alors certes ce bug est moins gênant que le précédent (et nous n'avons pas vérifié s'il se produit à chaque fois) mais dans le doute, on vous conseillera d'éviter cet item pendant le combat. Retrouvez la vidéo de Gaming Reinvented ci-dessous.

Pour plus d'infos sur Paper Mario : The Origami King, retrouvez notre test complet ICI. Retrouvez aussi toutes les infos sur le jeu dans notre news spéciale + un focus sur les combats ICI.