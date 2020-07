Paper Mario : The origami King - Première publicité diffusée à la télévision en France

Paper Mario : The Origami King débarque cette semaine sur Nintendo Switch. Il est donc plus que temps de découvrir la première publicité du jeu actuellement diffusée sur les écrans de télé en France. Une publicité qui reprend plusieurs séquences de gameplay du jeu et dont la voix-off lui donne un petit air de Wii U...Pour comparaison, retrouvez la publicité française de l'épisode précédent ICI.

Pour rappel, Paper Mario : The Origami King est attendu le 17 juillet 2020 sur Nintendo Switch. Retrouvez toutes les infos sur le jeu dans notre news spéciale + un focus sur les combats ICI. Pour avoir un premier avis sur ce nouveau Paper Mario, notre preview est toujours à lire LA.