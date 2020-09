Paper Mario : The Origami King : un système de points d'expérience a semble-t-il été envisagé

Paper Mario : The Origami King est un jeu qui nous a laissé une impression mitigée. Il bénéficie pourtant d'une réalisation impeccable et enchaîne les gags et les situations délirantes et absurdes avec frénésie mais c'est d'ailleurs peut-être un peu trop car à force de promouvoir un non sens perpétuel, les mécanismes de jeu semblent à côté bien plats. Le jeu manque clairement d'un système de valorisation des actions avec une vraie progression de son héros... C'est dommage d'autant plus qu'il semblerait qu'à un moment de sa production, les développeurs aient envisagé d'utiliser un système de points d'expérience et de montée de niveaux. En tout cas, c'est ce que certains joueurs pensent depuis que des "datamineurs" ont mis à jour dans les fichiers du jeu des lignes de code laissant penser qu'un système de points d'expérience a été envisagé à un moment ou à un autre.

Cela ne reste malgré tout qu'une hypothèse et de toute façon est-ce que cela aurait vraiment rendu le jeu meilleur surtout avec le système de combat à base de cercles... la question est posée et n'hésitez pas d'ailleurs à y répondre dans les commentaires.

