Artworks et images de Paper Mario : The Origami King

Annoncé hier par surprise sur les réseaux sociaux, Paper Mario : The Origami King sortira cet été sur la Nintendo Switch. S'inscrivant dans la lignée de Paper Mario : Color Splash, l'épisode précédent sorti sur Wii U en 2016 avec lequel il partage de nombreux points communs, de ses graphismes jusqu'à sa jaquette et son logo très ressemblants, Paper Mario : The Origami King nous contera malgré tout une histoire totalement nouvelle. Cette fois, Mario devra se plier en 4 pour déplier la princesse Peach transformée en origami mais aussi réussir à démêler un par un, les fils colorés empaquetant le château de la princesse en suivant chaque fil menant à des mondes différents... Très prometteur malgré le fait que ce n'est toujours pas (à priori) le retour de la formule d'origine, le jeu continue de se dévoiler avec des images et des artworks. En prime, retrouvez une petite vidéo montrant une séquence avec Mario et Luigi dans un kart.

Paper Mario : The Origami King sortira le 17 juillet 2020 sur Nintendo Switch. Retrouvez toutes les infos sur le jeu dans notre news spéciale + un focus sur les combats ICI.