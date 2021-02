Overwatch 2 : le jeu donne enfin de ses nouvelles (PVE, PVP, nouvelles cartes, personnages)

Comme vous le savez déjà, si vous suivez l'actualité globale jeu vidéo, hier se tenait la Blizzconline 2021, un direct 100% en ligne. Durant cet événement nous avons pu en apprendre plus sur les jeux à venir de la firme Blizzard, dont le retour de Diablo II Resurrected ou encore la Blizzard Arcade Collection qui sont tous les deux prévus sur Nintendo Switch. Mais c'était aussi l'occasion de faire le plein d'informations sur Overwatch 2.

Jeff Kaplan et son équipe de développement nous avaient préparé une petite update sur l'avancée du projet. De ce fait, plusieurs choses nous ont été dévoilé lors de ce direct comme les changements à venir sur le mode PVP et PVE, de nouvelles cartes comme Rome et New York, des ambiances sonores et visuelles, etc. Bref, de quoi gentiment nous faire patienter avant sa sortie.

Malheureusement pour le moment, aucune date n'a été évoqué durant ce live et au vu des dernières paroles d'Activision, Overwatch 2 n'est pas prêt de voir le jour en 2021 . Encore un peu de patience héros, notre tour viendra. En attendant retrouvez toutes les nouveautés en vidéo ci-dessous.

Avez-vous hâte tout comme nous de mettre la main dessus ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.