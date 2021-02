Overwatch 2 ne sortira pas en 2021 d'après Activision Blizzard

À la grande surprise générale, alors que nous sommes à seulement quelques jours avant le début de la Blizzconnect, une sorte de Blizzard Direct, nous apprenons qu'Activision Blizzard vient d'annoncer qu'Overwatch 2 ainsi que Diablo IV ne sortiront pas en 2021 . L'information a été relayée aujourd'hui par le célèbre journaliste Daniel Ahmad mais aussi par le présentateur et organisateur des Game Awards Geoff Keighley.

Introduite et présentée durant la Blizzcon 2019, Blizzard est resté extrêmement muet sur la "suite" de son populaire FPS à savoir Overwatch 2. Attendue et prévue dans un premier temps en 2020, il semblerait que les fans devront attendre de plus belle car cette suite n'est prête à pointer le bout de son nez.

Nous espérons malgré tout en savoir plus sur le jeu lors de la Blizzconnect qui se déroulera entre le 19 et le 20 février 2021 . En attendant retrouvez le trailer reveal ci-dessous.

