Overwatch 2 a accueilli 25 millions de joueurs en seulement 10 jours

Malgré un lancement que l'on pourrait qualifier de catastrophique d'un point de vue technique, entre les bugs, les files d'attente interminables ou encore l'achat de skins réalisés par le jeu de lui-même et que Blizzard refuse de rembourser, Overwatch 2 semble pourtant satisfaire son éditeur Activision et sa célèbre passion des chiffres. En effet, le compte Twitter officiel du jeu vient d'annoncer qu'en seulement 10 jours depuis son lancement , le jeu a reçu pas moins de 25 millions de joueurs. Un chiffre impressionnant mais à tempérer avec le fait que le jeu est sorti simultanément le 4 octobre dernier sur PC, consoles Xbox et PlayStation et sur notre bonne vieille Nintendo Switch.

S'agit-il pour autant de 25 millions de joueurs contents du lancement du jeu ? L'histoire ne le dit pas.

Overwatch 2 est un jeu d’action en équipe en accès gratuit, constamment mis à jour et en perpétuelle évolution, qui prend place dans un avenir optimiste et vous réserve des batailles 5c5 au sommet à chaque partie. Faites équipe avec vos ami(e)s et découvrez une expérience JcJ réinventée en incarnant une combattante pour la liberté capable de voyager dans le temps, un DJ aux beats dévastateurs et plus de 30 autres personnages originaux dans des batailles qui vous emmèneront aux quatre coins du monde. 35 PERSONNAGES, 22 CARTES ET 6 MODES DE JEU Menez la charge, piégez vos adversaires ou volez au secours de votre équipe avec l’un des 35 personnages du jeu. Combattez sur 22 cartes futuristes inspirées du monde réel et maîtrisez six modes de jeu différents. LA SAISON 1 A COMMENCÉ De nouveaux personnages, cartes et modes de jeu seront ajoutés dans des mises à jour saisonnières déployées toutes les neuf semaines. Découvrez la saison 1 et débloquez la nouvelle héroïne, Kiriko, ainsi que 20 rangs de récompenses gratuites dans le passe de combat. Achetez le passe de combat premium pour débloquer encore plus de récompenses ornementales, dont le modèle mythique Genji cyber démon, des modèles légendaires, des tags, des répliques et des porte-bonheur d’arme !