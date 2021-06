Overwatch 2 : les développeurs devront faire des compromis sur Nintendo Switch

Après le succès du premier Overwatch, il était écrit qu'une suite arriverait tôt ou tard sur consoles et PC. Par contre, ce qui l'était moins c'est que cette suite serait aussi prévue sur Nintendo Switch. Pourtant, c'est bien le cas, Overwatch 2 a bien été annoncé pour une sortie simultanée sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Lors d'un AMA publié sur Reddit le directeur technique du jeu, John Lafleur est justement revenu sur la version Nintendo Switch d'Overwatch 2 assurant que les développeurs travaillaient dur afin que toutes les plateformes obtiennent "la meilleure expérience, même en PvE". Cependant, la version Switch était "un peu plus difficile que les autres" obligeant les équipes "à faire des compromis". Ainsi "certaines des améliorations visuelles haut de gamme pourraient ne pas être visibles sur Switch"; l'important étant que "toutes les fonctionnalités liées au gameplay" y soient intégrées,

Pour rappel, Overwatch 2 n'a pas encore de date de sortie et pourrait sortir en 2022. Par contre, une phase de test pourrait avoir lieu cette année.

Source : Reddit