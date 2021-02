Rappel : ne manquez pas la BlizzCon 2021 ce soir à 23 h - aurons-nous des nouvelles de Diablo IV ou Overwatch 2 ?

Si vous êtes fans des productions du studio Blizzard et que vous avez été "déçu" cette semaine par les annonces du Nintendo Direct (voir toutes les annonces ICI) alors nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous suivez l'actualité du studio, vous n'êtes pas sans savoir que celui-ci propose une convention annuelle appelée BlizzCon. À cause de la crise sanitaire, l'édition de cette année sera entièrement en ligne à l'instar d'un Nintendo Direct.

De ce fait, Blizzard nous donne rendez-vous ce soir à 23 (heure française) pour sa cérémonie d'ouverture de sa BlizzCon(line). D'après les informations divulguées par le studio, l 'événement se déroulera du 19 février jusqu'au 20 février 2021.

Comme vous le savez, le studio souffle sa 30ème bougie cette année et il est tout à fait probable que nous obtiendrons de plus amples informations sur les jeux à venir dès ce soir avec pourquoi pas des nouvelles de Diablo IV ou Overwatch 2. Quels sont vos pronostiques et quels jeux souhaitez-vous voir ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.