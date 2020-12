Overwatch : la nouvelle carte japonaise Kanezaka annoncée et disponible

À peine l'événement de Noël débuté sur Overwatch, voilà que Jeff Kaplan, le directeur du jeu, vient d'annoncer une toute nouvelle carte au style très japonisant appelée Kanezaka. D'ores et déjà disponible et jouable sur le serveur bêta du jeu gratuitement (PTR), cette carte est entièrement dédiée au mode de jeu combat à mort. Si cette ville vous dit quelque chose c'est normal, Kanezaka est visible depuis le temple d'Hanamura. Celle-ci devrait faire son arrivée sur les serveurs officiels vers la mi-janvier 2021 .

Présentée lors d'une vidéo explicative disponible ci-dessous, Jeff Kaplan nous tease que certains éléments et indices pour Overwatch 2 y sont cachés. D'ailleurs celui-ci indique que des informations inédites sur Overwatch 2 nous serons communiquées lors de la prochaine BlizzCon 100% en ligne qui se tiendra en février 2021 .

