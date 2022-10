Overwatch 2 - Le free-to-play de Blizzard est disponible sur Nintendo Switch

En développement depuis de nombreuses années avant de revenir sur le devant de la scène sous la forme d'un Free-to-Play, on ne peut pas dire que Overwatch 2 ait beaucoup secoué la sphère médiatique ces derniers jours. C'est d'autant plus étonnant que le jeu de Blizzard est officiellement disponible depuis le 4 octobre 2022 . Si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. N'hésitez pas également à nous faire votre retour sur cette version Switch qui, d'après nos premiers retours, n'a pas à avoir honte de son optimisation.

Overwatch 2 est un jeu d’action en équipe en accès gratuit, constamment mis à jour et en perpétuelle évolution, qui prend place dans un avenir optimiste et vous réserve des batailles 5c5 au sommet à chaque partie. Faites équipe avec vos ami(e)s et découvrez une expérience JcJ réinventée en incarnant une combattante pour la liberté capable de voyager dans le temps, un DJ aux beats dévastateurs et plus de 30 autres personnages originaux dans des batailles qui vous emmèneront aux quatre coins du monde.

35 PERSONNAGES, 22 CARTES ET 6 MODES DE JEU

Menez la charge, piégez vos adversaires ou volez au secours de votre équipe avec l’un des 35 personnages du jeu. Combattez sur 22 cartes futuristes inspirées du monde réel et maîtrisez six modes de jeu différents.

LA SAISON 1 A COMMENCÉ

De nouveaux personnages, cartes et modes de jeu seront ajoutés dans des mises à jour saisonnières déployées toutes les neuf semaines. Découvrez la saison 1 et débloquez la nouvelle héroïne, Kiriko, ainsi que 20 rangs de récompenses gratuites dans le passe de combat. Achetez le passe de combat premium pour débloquer encore plus de récompenses ornementales, dont le modèle mythique Genji cyber démon, des modèles légendaires, des tags, des répliques et des porte-bonheur d’arme !