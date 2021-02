Blizzard Arcade Collection : trois jeux cultes de retour dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

En parallèle de la diffusion de la BlizzCon 2021 (voir ici) l'eShop de la Nintendo Switch s'est enrichi d'un nouveau titre, ou plutôt de trois. En effet, la Blizzard Arcade Collection est une compilation qui réunit les (quasiment) trois premiers jeux de Blizzard (alors nommé Silicon & Synapse​) sortis au début des années 90 sur les consoles 16 bits. Ces trois jeux sont :

The Lost Vikings est un jeu mélangeant les puzzles et la plateformes qui a fait sensation en 1992 sur Super Nintendo et qui reste aujourd'hui encore une référence.

( ou Blackhawk en Europe) est un jeu d'action / plateforme rappelant Prince of Persia sorti en 1994 sur Super Nintendo.

Rock N’ Roll Racing un jeu de course en 3D isométrique atypique de par sa bande son incluant Steppenwolf, Deep Purple et Black Sabbath. Le jeu est initialement sorti en 1993 sur Megadrive et Super Nintendo

La compilation reprend les différentes versions originales des trois jeux et les agrémentent de toutes sortent d'améliorations et options pour en faire des versions définitives. Pour les "vieux" joueurs, c'est un pur bonheur de retrouver ces titres que l'on a tendance à oublier et qui restent aujourd'hui encore des musts- même si on vérifiera ça manette en main...

Vendu 19,99€ sur l'eShop, la collection est aussi disponible en version "commémorative" pour les 30 ans de Blizzard. Une édition vendue 29,99€ et incluant alors des objets pour Overwatch et Diablo III (voir les images ci-dessous.) Pour plus de détail, retrouvez le trailer et la présentation de la collection :