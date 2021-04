Blizzard Arcade Collection reçoit une mise à jour gratuite qui ajoute RPM Racing et The Lost Vikings II - Notre vidéo de gameplay

Si vous possédez Blizzard Arcade Collection ou que vous comptez l'acheter, bonne nouvelle puisque la compilation vient de recevoir une mise à jour gratuite. Ainsi aux trois jeux déjà présents (à savoir The Lost Vikings, Blackthorne et Rock N’ Roll Racing) s'ajoutent RPM Racing et surtout The Lost Vikings II qui comme son ainé mélange la plateforme et les énigmes avec intelligence. Initialement sorti en 1997 sur Super Nintendo, le jeu reste encore aujourd'hui un véritable must que nous vous conseillons bien évidemment, si vous êtes passé à côté ou si vous voulez vous faire un petit trip "retour vers les nineties". pour vous remettre dans l'ambiance, retrouvez notre vidéo du début de The Lost Vikings II.

Pour rappel, Blizzard Arcade Collection est disponible à 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. Plus d'infos sur la compilation, dans notre news précédente.