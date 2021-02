Diablo II Resurrected annoncé sur PC et consoles dont la Nintendo Switch

Suite à la diffusion de la BlizzCon 2021 (voir ici) Blizzard a confirmé la "résurrection" de Diablo II, le célèbre hack'n slash qui depuis plus de 20 ans est considéré comme la référence du genre et qui a d'ailleurs toujours des partisans acharnés partout dans le monde. Supervisé par Vicarious Visions, le remake, nommé Diablo II Resurrected, tentera de préserver l'essence du jeu tout en lui apportant de nombreuses "améliorations". Il reprendra le jeu d'origine et son extension Lord of Destruction agrémentés de nouveaux graphismes, de nouvelles animations et de nombreuses cinématiques entièrement refaites. Pour les puristes, il sera possible à tout moment de revenir à la version d'origine.

Diablo II Resurrected sortira cette année sur PC mais aussi sur les Playstation et les Xbox, et aussi sur Nintendo Switch. Retrouvez la rpésentation du jeu en vidéo ci-dessous.