Metroid Prime Remastered : Retro Studios et de nombreux studios crédités au générique mais pas les développeurs originaux

C'est probablement la plus belle surprise du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) le remaster de Metroid Prime, le classique indémodable de la GameCube a non seulement été annoncé mais il est sorti dans la foulée sur le Nintendo eShop, en attendant son arrivée en boutique en mars prochain (voir détails ICI). Plus qu'un simple remaster, il s'agit en réalité plutôt d'un remake. Si le jeu est identique au titre original, il a totalement été refait- probablement pour être raccord avec Metroid Prime 4, toujours en développement pour la Nintendo Switch. Si Retro Studios est toujours à la manœuvre, dans les crédits, on s'aperçoit que d'autres studios ont prêté main forte notamment le studio américain Iron Galaxy, déjà à l'œuvre sur les portages Switch de The Elder Scrolls V : Skyrim, Diablo II: Resurrected ou encore Overwatch 2. Mais le site Nintendo World Report relève que le remake a obtenu le soutient de nombreux autres studios de développement dont " Airship Images Limited, Atomhawk Design, CGBot, Gamesim Inc, Liquid Development, Original Force LTD, Shanghai Mineloader Digital Technology et Zombot Studio".

A l'arrivée, de l'avis de tous- ou presque, le travail effectué sur Metroid Prime Remastered est assez impressionnant, et le résultat, tout à fait convaincant. C'est d'ailleurs ce que pense un ancien de Retro Studios ayant travaillé sur le jeu original, Zoid Kirsch qui sur les réseaux sociaux a loué le "travail remarquable" effectué... Par contre, il s'est ému de voir que le nom des développeurs du jeu original n'étaient pas crédités au générique de fin. En effet, un simple bandeau précise que le jeu est basé sur le travail des développeurs GameCube et Wii de Metroid Prime. Un rappel, un peu court même si, semble-t-il, c'est désormais souvent le cas pour les remakes. Suite au tweet de Zoid Kirsch, un autre développeur du jeu original, Jack Mathews, s'est depuis lui aussi ému de ne pas retrouver son nom au générique du remake, vivant cela comme "un coup de poing dans les tripes" :

Alors, honteux ? ou pas ? Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Prime Remastered est disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en version boîte dès le 3 mars 2023

