Diablo II: Resurrected - La mise à jour 2.4 bientôt de sortie sur Nintendo Switch

(Re)sorti le 23 septembre 2021 sur Nintendo Switch, Diablo II: Resurrected propose aux joueurs de revivre les aventures du jeu original sorti il y a maintenant 11 ans. Pourtant même plus d'une décennie après, il est toujours bon de proposer quelques petites rééquilibrages accompagné de nouveau contenu. C'est justement ce que proposera la mise à jour 2.4 qui sera déployée début 2022. Pour en apprendre davantage sur les nouveautés mises en place, nous vous laissons découvrir le communiqué officiel ci-dessous.

Blizzard Entertainment annonce aujourd'hui l'arrivée prochaine d'une nouvelle mise à jour pour Diablo II: Resurrected. Il y a 11 ans, Diablo II recevait la mise à jour 1.13c, la dernière à avoir apporté des modifications d’équilibrage au jeu. En 2021, Diablo II: Resurrected a accueilli de nombreux nouveaux fans et vétérans sur PC et consoles dans une expérience intégralement retravaillée. Avec l’arrivée d’un public moderne, le moment semble bien choisi pour faire évoluer Diablo II grâce à la mise à jour 2.4, qui apporte des modifications d’équilibrage, d'importants changements du côté des objets, et d’autres nouveautés, tout cela avant le coup d’envoi de la première saison de tournoi.

La mise à jour 2.4 arrivera sur le royaume public de test (RPT) en début d’année prochaine et apportera une panoplie de nouveautés.

Depuis la sortie de Diablo II: Resurrected, les fans apprécient le fait que cette version remastérisée soit fidèle à l’expérience originale de Diablo II, mais aimeraient voir arriver quelques changements pour que leurs configurations préférées soient encore plus amusantes et viables. Après avoir lu les commentaires des joueurs, les développeurs vont continuer de travailler avec la communauté et les créateurs de contenu de Diablo pour leur donner pleine satisfaction. La mise à jour 2.4 apporte des changements aux compétences de toutes les classes pour souligner l’identité de chacune et encourager la diversité des configurations.

La mise à jour 2.4 contient en outre de nouvelles recettes pour le cube horadrique, des modifications pour les objets d’ensemble, de nouveaux mots runiques et des améliorations pour les mercenaires. Les nouvelles recettes du cube horadrique permettront d’améliorer les objets d’ensemble pour offrir encore plus de liberté dans les configurations, et les modifications apportées aux objets donneront un coup de pouce aux ensembles qui manquaient d’impact, ce qui encouragera les joueurs à se mettre en quête d’objets pour leurs ensembles partiels ou complets. De nouveaux mots runiques viendront compléter les modifications apportées aux compétences de classe et aux mercenaires ; les joueurs pourront ainsi rafraîchir leurs configurations ou recruter des mercenaires qu'ils n'avaient peut-être pas envisagés jusqu’ici.

Enfin, la saison de tournoi, l’une des fonctionnalités les plus attendues par les fans, arrivera également en début d’année prochaine. Les joueurs pourront livrer bataille pour atteindre le sommet du classement et débloqueront au passage un éventail de mots runiques uniques, exclusifs au mode tournoi. À l’issue de la saison, les personnages de tournoi seront convertis en personnages standard, et les joueurs pourront continuer à jouer avec jusqu’à ce qu’une nouvelle saison commence, avec son lot de récompenses inédites.