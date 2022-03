Diablo II: Resurrected s'offre une OST sur double vinyle

Après avoir fait vibrer les joueurs sur Nintendo Switch, Diablo II: Resurrected compte bien profiter de cette année 2022 pour faire trembler vos murs. En partenariat avec iam8bit et Just for Games, l'icône du Hack'n Slash va s'offrir dans le courant du printemps 2022 un double vinyle couleur rouge, pour un total de 20 pistes musicales.

À propos de Diablo II: Resurrected (Original Soundtrack) : Diablo est une icône prolifique, un monde si richement réalisé que le simple fait de prononcer son nom donne la chair de poule. Ne vous y trompez pas, cependant, car la construction d'un monde comme le Sanctuaire n'est pas seulement une question d'esthétique et de caractère. Un son ambiant soigneusement élaboré peut fournir une texture incroyable, faisant évoluer l'idée d'une bande-son vers un lieu de transcendance totale. Nous parlons ici d'un aller simple vers les sons totalement enveloppants d'une demeure démoniaque, grâce au maestro Matt Uelman. Il s'agit d'une expérience entièrement remastérisée pour vinyle, avec des morceaux adorés comme "Tristram", tiré de Diablo II:Resurrected. Morceaux de DIABLO II: RESURRECTED

Double vinyle couleur

Musique par MATT UELMAN

Illustration de l'album par BILLELIS

Design de l'album par RYAN BRINKERHOFF Tracklist : FACE A Intro

Tristram

Crypt

Monastery FACE B Valley

Desert

Docks

Zakarum

Kurast FACE C Fortress

Halls

Ancients

Siege

Baal FACE D Harem

Toru

Leoric

Maggot

Tombs

Jungle