Diablo II Resurrected - Le jeu de rôle culte disponible pour la première fois sur Nintendo Switch

Un autre grand nom du jeu de rôle vient de s'offrir une place sur Nintendo Switch. Diablo II: Resurrected est officiellement disponible sur l'eShop de la console dans une version remasterisée comprenant le jeu de base et son extension Lord of Destruction. Proposé au prix de départ de 39,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Diablo® II: Resurrected™ est la remasterisation ultime de Diablo® II et son extension Lord of Destruction®, deux épisodes majeurs de la série de jeux de rôle et d’action emblématique de Blizzard Entertainment. Que vous soyez fan de longue date ou n’ayez jamais joué au jeu d’origine, sorti il y a 20 ans, vous pouvez désormais apprécier le gameplay intemporel de Diablo® II avec des effets visuels et audio modernes tirant parti des machines de jeu actuelles.

Gravissez la Tour oubliée, frayez-vous un chemin dans les jungles de Kurast et ouvrez les portes des Enfers pour terrasser Diablo en personne. Puis montez au sommet du mont Arreat pour affronter Baal, seigneur de la Destruction, dans le donjon de la Pierre-Monde.

Sept des plus grands champions de Sanctuaire attendent autour du feu de camp sur l’emblématique écran de sélection : l’amazone, l’assassin, le barbare, le druide, le nécromancien, le paladin et la sorcière. Chacune de ces classes est personnalisable à l’extrême, et dispose d’innombrables configurations et combinaisons d’équipement.

Diablo® II: Resurrected peut se jouer en solo, ou avec des amis pour profiter de parties multijoueur en coop. Et ensuite, pour vous détendre, pourquoi ne pas ajouter quelques oreilles à votre collection en participant aux palpitants duels JcJ organisés en dehors des villes.