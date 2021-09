Diablo II: Resurrected revient d'entre les morts dans sa bande-annonce cinématique

Le classique des classiques, Diablo II revient sur Nintendo Switch dès le 23 septembre prochain dans un remake. Diablo II: Resurrected viendra donc calmer les ardeurs des amateurs de hack 'n' slash en rappelant à tout le monde qui est le patron et aujourd'hui il revient vers nous avec une bande-annonce cinématique dont Blizzard a le secret afin de faire monter la hype.

Ce retour de l'épisode culte de la licence... culte elle aussi se fera sur toutes les plateformes avec la possibilité de transférer vos sauvegardes d'une plateforme à une autre, de quoi donner à la version Nintendo Switch une véritable raison d'être en proposant l'expérience Diablo II en mode portable, quand on voit le succès de Diablo III sur Nintendo Switch et l'incroyable travail réalisé sur celui-ci on ne peut qu'être confiant sur la qualité de Diablo II: Resurrected. Rendez-vous bientôt pour le test et la confirmation du retour de ce classique.

Un classique intemporel, ressuscité

Diablo® II: Resurrected™ est une version remasterisée du célèbre jeu de rôle et d’action Diablo® II. Poursuivez le mystérieux Rôdeur noir et affrontez les habitants des enfers pour découvrir le destin des Démons primordiaux Diablo, Méphisto et Baal. Diablo II Resurrected comprend :

Graphismes remasterisés : les monstres, héros, objets et sorts reprennent vie. Une histoire épique racontée à travers cinq actes indépendants.

Une progression partagée pour conserver votre progression sur n’importe quelle plateforme. … et bien plus !

Le seigneur de la Destruction est de retour

Diablo II: Resurrected inclut tout le contenu de Diablo II et de son extension épique Diablo II: Lord of Destruction®. Combattez à travers des cavernes enneigées, de terribles tombeaux infestés d’abominations mortes-vivantes, et des étendues gelées jusqu’au sommet glacial du mont Arreat pour éliminer Baal, seigneur de la Destruction. Déchaînez les enfers avec deux classes jouables de Lord of Destruction, l’assassin rusé, maître des pièges et de l’art des ombres, et le druide sauvage, audacieux métamorphe et invocateur d’élémentaires primordiaux magiques.