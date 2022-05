Nintendo Switch Sports : jouez avec un écureuil grâce aux récompenses en ligne

Si vous jouez à s Nintendo Switch Sports, vous savez que si vous voulez personnaliser votre avatar vous devez impérativement jouer en ligne afin d'obtenir différents bonus et éléments. Toutes les semaines, de nouvelles coiffures, de nouveaux items mais aussi de nouvelles vignettes sont à récupérer en jouant en ligne. Ainsi, on peut espérer que petit à petit, les options de personnalisation s'étoffent permettant de mieux distinguer les joueurs les uns des autres. En attendant de découvrir tout ceci Joy-Con en mains, sachez que cette semaine, la récompense ultime est : un corps d'écureuil ! Jusqu'à présent, vous aviez le choix de jouer en tant que Mii ou Sportsmate. Si vous recevez cette récompense, vous pourrez donc jouer en tant qu'écureuil ! Retrouvez ci-dessous la présentation de ce bonus en image et en vidéo grâce à GameXplain.

Voici ce qui sera offert dans la section d'objet cette semaine. Cette collection sera offerte du 11-05-2022 au 01-06-2022 : Ensemble lotus

Chapeau lotus

Survêtement (floral)

Raie au milieu

Lunettes rondes (vertes)

Vignettes

o Bonne chance!

o Rien ne m'arrête!

o Quoi?!

o Ouh là...

Titres 1

o sans fin

o 1-UP

o fonçant/fonçante

o sautant/sautante/saute

Titres 2

o robuste

o sauce

o nouveau/nouvelle

o légume Corps (Bonus de série): Corps d'écureuil

Pour rappel, Nintendo Switch Sports est disponible sur Nintendo Switch depuis le 29 avril 2022 . Pour plus de détails voir notre news dédiée et notre test complet.

