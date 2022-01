Nintendo Dream : de nouvelles infos à venir sur le prochain Kirby et l'annonce d'un jeu auquel on ne s'attend pas

Kirby et le Monde Oublié est le prochain jeu 3D de la licence Kirby et l'une des exclusivités de la Nintendo Switch très attendues en 2022. Si Nintendo a déjà partagé pas mal d'infos et d'images sur le jeu, il reste évidemment beaucoup d'inconnues... En attendant des annonces officielles, le magazine japonais Nintendo Dream annonce pour son prochain numéro prévu le 21 février , de nouvelles infos sur Kirby et le Monde Oublié. On devrait donc à cette occasion en apprendre encore un peu plus sur le nouveau jeu de la petite boule rose... Mais ce n'est pas tout. Si on se fie à la traduction d'un fan sur Twitter, le magazine aurait une belle surprise à partager : "un nouveau jeu auquel on ne s'attend pas" !

Alors de quoi s'agit-il ? D'un nouveau jeu d'une licence oubliée ? Ou alors d'un nouveau jeu Kirby ? Il est vrai que pour les 30 ans de la licence, Nintendo a promis des surprises... En attendant, de découvrir de quoi il retourne le mois prochain, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est attendu au printemps 2022

even if new game is not kirby related, it means that likely we are getting nintendo direct in the first half of the month

