Nintendo Direct - Septembre 2023 : Tous les jeux présentés réunis en une image

Jeudi dernier , Nintendo a publié un Nintendo Direct faisant le tour des jeux à venir sur sa console en 2023 mais surtout en 2024 . Au final, pas vraiment de nouveautés pour la fin d'année puisqu'à part deux-trois titres comme F-Zero 99, tous les jeux étaient quasiment connus et une impression de fin de cycle. A priori, la console de Nintendo devrait continuer à être alimentée en jeux, principalement des remasters et des remakes, jusqu'à l'été 2024 ; de quoi alimenter les rumeurs d'une sortie de la prochaine console de Nintendo en fin d'année prochaine . En attendant, Nintendo a publié une infographie regroupant tous les titres présentés lors du Nintendo Direct de septembre 2023 . Retrouvez-là sur cette page. Retrouvez aussi toutes les annonces et tous les détails de ce Direct dans notre news spéciale.

