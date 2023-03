Zelda : Tears of the Kingdom : 10 minutes de gameplay inédit à découvrir dès MAINTENANT

On a failli attendre. A moins de 50 jours de sa sortie événement, Nintendo se décide enfin à nous dévoiler un peu de gameplay de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom à travers une vidéo spéciale que vous pourrez découvrir sur cette page dès 16h (heure de Paris.) Ne manquez pas ce grand moment qui nous permettra d'avoir un premier "vrai" regard sur ce qui nous attends manette en main... Alors simple "extension" de The Legend of Zelda Breath of The Wild ou vrai nouveau jeu ? Pour se faire sa propre idée, soyez bien au rendez-vous. Pour les retardataires, ou pour ne rien rater, on vous prépare une news spéciale qui compilera toutes les infos à retenir, pour celles et ceux qui voudraient vraiment tout savoir... Comme toujours, n'hésitez pas à commenter !

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

