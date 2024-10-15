Neva reçoit un magnifique prologue en DLC dans le style de Miyazaki - Tous les détails

Sorti en octobre 2024, Neva est un jeu indépendant développé par le studio espagnol, Nomada Studio, à qui l'on doit déjà, l'inoubliable Gris. Si vous n'êtes pas tombé sous le charme de ce jeu d'une délicate beauté, il est toujours temps d'y succomber sachant que dès le 19 février prochain, vous pourrez découvrir le prologue du jeu grâce à un DLC payant disponible à 2,99€.

Retrouvez ci-dessous la présentation et le trailer de ce prologue qui vous fera forcément penser à Hayao Miyazaki et plus spécialement au film Le Voyage de Chihiro avec un "monstre" rappelant le Sans-Visage.

Le DLC sera disponible le 19 février sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch au prix de 2,99 € . Neva est actuellement disponible sur Neva-2666291.html">l'eShop au prix de 19,99€. Pour plus de détails sur Neva, retrouvez notre test complet.

Détails du Prologue de Neva

Au début de Neva: Prologue, Alba suit une nuée de papillons blancs dans des marais corrompus. C’est ici qu’elle découvre un louveteau apeuré, seul et perdu. Pour survivre, Alba doit gagner la confiance du louveteau et le guider au travers des marais désolés, mais aussi des forces obscures qui les hantent. Pensé pour être joué après le jeu principal, Neva: Prologue offre un défi et un scénario taillés pour celles et ceux qui reviennent dans son univers. Le DLC ajoute trois nouveaux environnements offrant chacun leurs propres mécaniques, leurs ennemis uniques et leur intense combat de boss. Les plus complétionistes auront le plaisir de se mesurer à cinq défis cachés pour mettre leur exécution à l’épreuve. Vivez l’émotion de la rencontre et les liens puissants unissant Alba et Neva dans Neva: Prologue, disponible en DLC standalone le 19 février.

Présentation de Neva

Neva est un jeu d'action-aventure riche en émotions, créé par l'équipe visionnaire de GRIS. Neva retrace l'histoire d'Alba, une jeune femme qui se retrouve liée à un étrange louveteau à la suite d'une confrontation traumatisante avec des forces obscures. Ensemble, ils entament un voyage périlleux dans un monde autrefois magnifique, désormais à l'agonie. Leur relation évoluera au fil du temps. Ils apprendront à s'entraider pour braver les nombreux dangers qui se dressent sur leur chemin, mais le louveteau rebelle grandira et deviendra un adulte imposant, à la recherche de sa propre identité. L'amour d'Alba pourra-t-il surmonter ces changements, ou leur union est-elle vouée à se briser ? Alors que le monde maudit resserre son étau sur eux, Alba et son courageux compagnon feront tout pour survivre et trouver un nouveau foyer où vivre, ensemble.

