Moomintroll : Hyper Games annonce un nouveau jeu Moomin

Après la réussite de Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins, sorti l'année dernière sur Nintendo Switch (et d'autres supports),le studio norvégien Hyper Games annonce un nouveau jeu Moomin nommé MOOMINTROLL : Winter's Warmth (La Chaleur de l'Hiver).

Présenté comme le successeur spirituel de Mumrik, MOOMINTROLL racontera une aventure tirée du livre L’hiver ensorcelé de Moomin de Tove Jansson, dans laquelle Moomin, après avoir hiberné, se réveille, seul, dans sa vallée étrangement recouverte de neige et de givre. Il devra alors entreprendre un long périple pour survivre mais aussi comprendre ce qui se passe...

En attendant d'autres infos, retrouvez une présentation, quelques infos et un court trailer de MOOMINTROLL : La Chaleur de l'Hiver

Présentation de MOOMINTROLL :

Lorsque Moomin se réveille prématurément de son hibernation, il se retrouve seul pour la première fois, dans un monde qu'il reconnaît à peine. Le paysage familier de la Vallée des Moumines est désormais enveloppé du voile givré de la Dame du Froid. Cherchant d'abord quelqu'un pour prendre soin de lui et désirant chasser l'hiver, le jeune Moomin se lance à contrecœur dans un voyage vers l'inconnu, apprenant à nouer de nouvelles amitiés et à aider ceux qui sont plus démunis que lui.

Moomintroll: Winter's Warmth est un jeu d'aventure et de réflexion scénarisé et chaleureux qui vous fait retourner dans la vallée enchanteresse des Moumines à travers le regard créatif du studio indépendant primé Hyper Games. Bien qu'il ne soit pas une suite directe de Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins , il s'agit d'un successeur spirituel présentant de nombreuses similitudes. Vous pouvez profiter des deux jeux indépendamment, et dans l'ordre de votre choix.