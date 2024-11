Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins annonce une nouvelle aventure en DLC et la sortie du jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Sorti en début d'année sur Steam et Nintendo Switch, Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins est un adorable jeu se déroulant dans l'univers bucolique et gentiment subversif des Moomins créé par Tove et Lars Jansson. On vous a déjà dit tout le bien que l'on pensait du jeu qui est vraiment génial pour les jeunes joueurs, et tout ceux qui ont gardé leur âme d'enfant et/ou aime s'allonger dans les herbes fraîches pour regarder les nuages.

Si vous avez déjà craqué vous serez heureux d'apprendre que les aventures de Mumrik et de Moomintroll vont se poursuivre grâce à un DLC proposant une toute nouvelle aventure se déroulant en automne. Ce DLC arrivera prochainement en même temps que le jeu sortira sur de nouvelles plateformes, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation du DLC ci-dessous.

Présentation du DLC Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins - La cour de Brouillon !

Il s'agit d'une toute nouvelle aventure miniature où vous ferez de merveilleuses rencontres au cœur de l'automne, dans de superbes décors à l'aquarelle. Caractéristiques Camping dans la nature: une fois de plus, les habitants de la Vallée des Moomins ont besoin de l'aide de Mumrik et de Moomin le troll. Joignez-vous à cette aventure miniature avec vos personnages préférés et faites-vous de nouveaux amis dans ce périple saupoudré d'une pointe de surprise.

Chemins du cœur: rencontrez le charmant mais timide Brouillon et aidez-le dans son voyage sur le sentier de l'amour tout en explorant les complexités du cœur dans la Vallée des Moomins.

Quelque chose dans l'air: l'air se charge d'anticipation alors que les feuillages des arbres changent de couleur et que la Vallée des Moomins accueille l'automne à bras ouverts. Accompagnez Mumrik dans une nouvelle aventure atmosphérique.

Pour rappel, Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins est disponible depuis le 7 mars 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Plus d'infos dans notre test complet.

Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins est un récit d'aventure tout en musique. Aidez Mumrik à rendre à la vallée son état d'origine, tout en prêtant assistance aux personnages et créatures qui y vivent, tous plus fantaisistes et plus mémorables les uns que les autres. D'affreux parcs ont fait leur apparition dans la Vallée des Moomins et mettent à mal l'harmonie naturelle du paysage. Avec Mumrik, perturbez les agents de police, arrachez les panneaux, renversez les statues mal placées... Bref, efforcez-vous de rendre leurs droits à la nature et à ses habitants tout en contrecarrant les projets du gardien du parc. En résumé : Lancez-vous dans un récit d'aventure apaisant aux graphismes dignes d'un splendide livre illustré.

Libérez la Vallée des Moomins du sévère gardien et de ses affreux parcs à l'aide de votre fidèle harmonica, de votre discrétion et des amis que vous rencontrerez en cours de route.

Faites connaissance avec plus de 50 charmants personnages et créatures qui vivent dans la Vallée des Moomins.

Découvrez un gameplay narratif comprenant une multitude d'histoires et de quêtes pleines de charme, aux côtés des personnages bien connus tirés de l'œuvre de Tove Jansson.

Explorez le monde ouvert de la Vallée des Moomins et triomphez d'énigmes musicales et environnementales pour découvrir ce qui s'y trame.

