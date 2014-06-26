Mina The Hollower disponible sur Switch et Nintendo Switch 2 - Déjà le jeu le mieux noté de l'année

Nouveau jeu du studio indépendant américain Yacht Club Games, Mina The Hollower semble bien parti pour marquer les joueurs et l'industrie du jeu comme leur célèbre Shovel Knight avant lui.

Disponible depuis hier sur de nombreuses plateformes dont la Switch et la Nintendo SWITCH 2, Mina The Hollower est pébliscité par la presse du monde entier et sur Metacritic, le jeu est déjà le mieux noté de 2026 avec 92/100 (devant Resident Evil Requiem et Pokémon Pokopia). Su NM d'ailleurs, le jeu a reçu la note ultime, réservée aux jeux qui s‘imposent comme une nouvelle référence et une date dans l’histoire des jeux vidéo.

Développé pendant près de 6 ans , Mina The Hollower est présenté comme un jeu d'action-aventure terrifiant dans un univers en pixel-art rappelant fortément (à première vue...) les jeux Game Boy Color.

Le jeu est disponible en téléchargement à 20,49€ sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo SWITCH 2. Son poids annoncé est de 878 Mo.

Pour plus de détails, retrouvez une présentation, un trailer et quelques captures d'écran de la fiche eShop du jeu ci-dessous.

Et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires !

Pour rappel, Mina the Hollower est disponible depuis le 29 mai 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Découvrez un monde terrifiant dans Mina the Hollower, un jeu d'action / aventure unique. Prenez le contrôle de Mina, une Muloteuse réputée, propulsée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite. Creusez sous les dangers et les monstres, fouettez vos ennemis et équipez-vous de tout un arsenal d'armes d'appoint et de bibelots aux pouvoirs variés. Explorez un vaste monde aux graphismes féeriques, au gameplay magistral, tremblez devant des boss bestiaux et laissez-vous emporter par des musiques envoûtantes. Rencontrez des personnages étranges, découvrez les secrets de lieux exotiques et illuminez les ténèbres omniprésentes dans Mina the Hollower, le nouveau jeu des développeurs de Shovel Knight ! Caractéristiques : Des visuels 8 bits authentiques, fignolés pour l'ère moderne.

Des touches de modernité omniprésentes : animations détaillées, écran large et commandes optimisées !

Sautez, esquivez et creusez le sol afin d'affronter les monstres et vous déplacer furtivement dans le monde de jeu.

Lacérez vos adversaires à l'aide de votre fidèle fouet, Astrenuit, ou choisissez parmi tout un arsenal d'armes, chacune dotée de coups totalement différents.

Découvrez et utilisez un véritable reliquaire d'armes d'appoint inhabituelles afin de prendre l'avantage au combat.

Collectionnez et équipez des bibelots magiques afin de bénéficier d'effets exotiques. Faites progresser Mina afin de mieux l'adapter à votre propre style de jeu.

Une bande originale ensorcelante dans le style de celles du MSX, composée par le virtuose du chiptune, Jake Kaufman.

Descendez dans les profondeurs de la folie dans un récit aussi glaçant que réconfortant, inspiré par l'horreur gothique de l'époque victorienne.

Explorez un immense monde ténébreux regorgeant de secrets et de combat épiques, avec des niveaux interconnectés.

Et toujours :

Mina the Hollower is OUT NOW!????????️



After 6 years of development, our fright-filled action-adventure is finally in your hands.



Whip foes, burrow beneath danger, uncover secrets, and descend into Tenebrous Isle today.



Thank you for joining us on this journey. ⚔️ pic.twitter.com/nLqpJSww0M — Yacht Club Games (@YachtClubGames) May 29, 2026

Source : Yachtclubgames