Metroid Prime 4 : Une annonce pour bientôt ?

C'est l'un des derniers "gros jeux" attendus de la Nintendo Switch et bien qu'il soit toujours présent dans son calendrier de sortie ("sans date précise") Metroid Prime 4 reste, à ce jour, toujours très mystérieux. Dévoilé à l'E3 2017, alors que la Nintendo Switch venait de sortir, le quatrième épisode des aventures de Samus Aran en 3D ne semble, en effet, pas pressé de sortir ni même de dévoiler ne serait-ce qu'une image.

Il faut dire que jusqu'à présent les trois principaux jeux Metroid Prime ont réalisé un quasi sans faute en réussissant à marquer l'imaginaire et à s'imposer sur le marché face aux jeux de la concurrence, et cela, même avec le dernier opus sorti sur Wii (une console bien moins puissante que ces concurrentes).

Cependant, aujourd'hui plus qu'hier, la concurrence est féroce et le niveau d'exigence de qualité des joueurs s'est encore élevé. Nintendo n'a pas le droit à l'erreur. Metroid Prime 4 doit forcément s'inscrire dans la continuité des épisodes précédents tout en se renouvelant. Le jeu ne peut se contenter d'être simplement bon (ce qui pourtant serait déjà bien), il doit forcément être au dessus de la production de son époque- un peu comme Zelda d'ailleurs.

On se souvient de l'erreur de Nintendo a vouloir faire de Metroid Prime : Federation Force sorti sur 3DS en 2015 , un "vrai" jeu Metroid Prime, provoquant la colère des fans. A priori, Nintendo a conscience des attentes, des défis et des enjeux (du jeu) Ce n'est sans doute pas pour rien que le développement du titre est reparti à zéro en 2019 et que Retro Studios, le studio texan derrière les trois premiers jeux, initialement écarté, a été rappelé à la rescousse.

Seulement, le temps passe, les habitudes de jeu tout comme la technologie évoluent et, Metroid Prime 4 continue de rester aux abonnés absents.

Forcément, la communauté s'inquiète. Metroid Prime 4 peut-il encore sortir sur Nintendo Switch alors que la console entre dans sa septième année de commercialisation ? A moins que Nintendo ne prévoie d'en faire une vitrine pour sa prochaine console (tout en restant disponible sur la console actuelle comme tant de jeux première génération de la PS5)?

En attendant de le découvrir, la chaîne YouTube "SuperMetalDave64" a relevé plusieurs détails qui semblent attester que le jeu serait actuellement en phase de test et de correction de bugs. Par ailleurs, la chaîne aurait repéré un partenariat entre Retro Studios et Next-Gen Dreams 3D, spécialisé dans la réalisation de trailer "super stylés" ce qui pourrait laisser penser que Nintendo se prépare à dévoiler le jeu avec une bande-annonce explosive.

Alors à ce stade, cela reste avant tout de la spéculation et la révélation tant attendue peut très bien intervenir dans les jours ou semaines à venir qu'à la fin de l'année ou après... Pour autant, plus le temps passe, plus l'éventualité d'une annonce se fait pressante. Alors, Metroid Prime 4 sortira-t-il cette année ? Sera-t-il disponible sur Nintendo Switch ET sur Nintendo SWITCH 2 ? Il faudra encore et toujours patienter avant de le découvrir.

Source : Nintendolife