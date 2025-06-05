Mario Kart World reçoit la mise à jour 1.6.0 qui ajoute un nouveau mode Bataille - Tous les détails

Sorti en même temps que la Nintendo SWITCH 2, Mario Kart World aura bientôt un an . Meilleure vente de la console avec plus de 14 millions de copies vendues (au 31 décembre dernier ), Mario Kart World est cependant un titre qui, à sa sortie, a divisé les fans qui s'attendaient à retrouver un épisode dans la lignée de Mario Kart 8 Deluxe (qui continue d'ailleurs de se vendre).

Parmi les critiques : des courses désormais en ligne droite, un monde bac-à-sable assez vide, l'absence de certains modes et un manque de dynamisme. Pour autant, depuis sa sortie, Mario Kart World a reçu plusieurs mises à jour qui ont corrigé certains défauts et apporté de nombreuses modifications.

Et Nintendo continue de peaufiner son bébé qui vient de recevoir une nouvelle mise à jour apportant pas mal de petites modifications et même un nouveau mode dans le mode Bataille.

Pour en savoir plus, retrouvez la traduction des notes de mise à jour de la version 1.6.0 de Mario Kart World ci-dessous.

Dernière mise à jour : version 1.6.0 (publiée le 30 mars 2026) Général Ajout du mode Bob-ombs à gogo en tant que mode Bataille. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 Bob-ombs à disposition simultanément. La distance à laquelle les Bob-ombs peuvent être lancés dépend de la durée pendant laquelle vous maintenez le bouton L enfoncé.

Performances de Bill Balle ajustées. Ils ont augmenté leur amplitude de mouvement latéral. Il est désormais plus facile d'emprunter un raccourci immédiatement après avoir utilisé Bill Balle Augmentation de la vitesse de Bill Balle sur certaines parties des circuits du château de Bowser, du pic de l'oservatoire et de la route arc-en-ciel.

J'ai ajusté les performances du boomerang. La portée du boomerang a été réduite. Réduction du nombre de lancers consécutifs autorisés.

Ajustement de la probabilité d'obtenir des objets dans les boîtes à objets pendant les courses.

La durée d'invincibilité après un tête-à-queue ou un accident pendant une course a été ajustée afin qu'elle varie en fonction du personnage et du véhicule. Plus le poids est important, plus la durée d'invincibilité est longue.

Conçu pour que vous ne soyez pas écrasé par des objets tels que les Thwomps lors de vos rotations ou de vos collisions.

Il est désormais possible d'être frappé par la foudre et des carapaces épineuses immédiatement après avoir été écrasé par des objets tels que des Thwomps.

J'ai fait en sorte que les objets comme les Bob-ombs et les bananes ne rebondissent pas sur les lianes des plantes Piranha de lierre.

En mode solo ou 1 joueur en ligne et sans fil, jusqu'à deux avertissements s'afficheront lorsque des objets comme des carapaces rouges ou des carapaces épineuses arriveront par derrière.

Réduction du temps d'arrêt de la roulette pour déterminer le déroulement du jeu en ligne et en mode sans fil. Problèmes résolus Correction d'un problème où la position de départ était parfois incorrecte.

Correction d'un problème où les vaches et autres créatures apparues grâce à la magie de Kamek tombaient à travers le sol.

Correction d'un problème où l'affichage de Wiggler apparaissant grâce à la magie de Kamek était parfois incorrect.

Correction d'un problème où les Thwomps ou Rocky Wrench apparaissaient dans la forteresse aérienne ou dans les canons de la course menant à la forteresse aérienne.

Correction d'un problème où le personnage disparaissait parfois du champ de vision lorsqu'on regardait dans le rétroviseur après avoir utilisé un Méga Champignon.

Correction d'un problème qui empêchait de revenir à un point antérieur à la Plante Piranha de Lierre en utilisant la fonction Rembobiner après la transformation en Bill Balle.

Correction d'un problème où l'emplacement de l'objet ne s'affichait pas correctement après avoir utilisé Boo et être retourné en mode exploration libre.

Correction d'un problème dans le mode Contre-la-montre où les joueurs qui franchissaient un point de contrôle après que le joueur en tête ait déjà atteint l'objectif n'étaient pas éliminés, même si leur classement était en dehors du seuil prédéterminé.

Correction d'un problème dans le mode Contre-la-montre où l'affichage des pneus empilés pouvait parfois être incorrect.

Correction d'un problème en mode libre où un Carottin en fuite passait à travers le sol.

Correction d'un problème dans les Événements où les scores ne s'affichaient pas sur l'écran des résultats pendant l'entraînement.

Correction d'un problème où l'affichage à l'écran pouvait parfois se déformer après avoir sélectionné « Changer de personnage » en mode libre dans le jeu en ligne.

Correction d'un problème dans le mode Tournoi à élimination directe et le mode en ligne où les classements étaient parfois incorrects après le passage de points de contrôle.

Correction d'un problème où l'événement sélectionné disparaissait lorsqu'une erreur de communication survenait après avoir sélectionné « Jeu en ligne ».

Correction d'un problème en mode multijoueur en ligne et sans fil où les adversaires utilisant Bill Ballesemblaient parfois ne pas se transformer.

Correction d'un problème où les résultats finaux ne s'affichaient pas après avoir regardé une partie en mode Contre-la-montre, que ce soit en ligne ou sans fil.

Correction d'un problème dans le mode Contre-la-montre où le joueur observé ne changeait pas après son élimination.

Correction d'un problème où la distance de vol plané pouvait être excessivement longue lors de la course entre Airship Fortress et Dry Bones Burnout.

Correction d'un problème où l'utilisation de la Plume lors d'un saut dans le Bazar de Shy Guy pendant les courses entre la Forteresse Aéronef ou le Stade Wario et le Bazar de Shy Guy pouvait vous faire sortir de la piste.

Correction d'un problème où effectuer un wall ride dans le Bazar de Shy Guy lors des courses entre le Bâteau volant ou le Stade Wario et le Bazar de Shy Guy pouvait vous faire sortir de la piste.

Correction d'un problème dans le château de Bowser où les joueurs pouvaient avoir un crash en conduisant sur de la lave avec un champignon accélération.

Correction d'un problème dans Salty Salty Speedway où les joueurs pouvaient parfois passer à travers le sol après avoir été frappés par la foudre et avoir rétréci.

Correction d'un problème survenant lors d'un combat sur le Spatioport DK où il arrivait parfois de ne pas être ramené au parcours après avoir utilisé une Plume et de se retrouver hors du parcours.

Correction d'un problème où l'utilisation d'un Méga Champignon près de la clôture dans la Jungle Dino Dino pouvait entraîner un retour au point de départ.

Correction d'un problème à Koopa Beach où certaines bouées étaient enfouies dans le sol.

Correction d'un problème dans le Circuit Mario où l'utilisation d'un Méga Champignon pouvait bloquer le joueur sur une barrière.

Correction d'un problème dans le circuit Mario où les joueurs pouvaient parfois être renvoyés au point de départ lorsqu'ils roulaient sur un mur de blocs.

Correction d'un problème où les joueurs étaient parfois renvoyés au point de départ lorsqu'ils longeaient le mur près du point de départ de Faraway Oasis.

Correction d'un problème où les Bloopers apparaissaient parfois sombres dans les rediffusions de la Route Arc-en-ciel

Correction d'un problème dans Rainbow Road où les boules à pointes apparaissant grâce à la magie de Kamek se déplaçaient parfois de manière erratique.

Correction d'un problème où l'utilisation de la Plume pour emprunter un raccourci sur la Route Arc-en-ciel pouvait parfois entraîner des classements finaux incorrects.

Correction d'un problème qui faisait que, parfois, le joueur récupérait trop loin en avance après une chute hors du parcours en glissant sur Rainbow Road. Les fantômes des Contre-la-montre qui ont rencontré ce problème pourront être retirés du classement sans préavis.

Correction d'un problème dans la course entre le chantier naval de Wario et le pic Starview où les joueurs pouvaient parfois tomber du parcours en empruntant un raccourci.

Correction d'un problème où l'utilisation d'un Méga Champignon près de la barrière dans le Stade Wario pouvait faire tomber le joueur du parcours.

Plusieurs autres problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Mario Kart World est disponible en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Retrouvez notre test complet ICI

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