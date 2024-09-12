Lollipop Chainsaw RePOP : la Nintendo Switch 2 Edition enfin disponible - Tous les détails

Fruit de la rencontre étonnante entre Goichi Suda, le papa des No More Heroes et de James Gunn, le réalisateur des films Les Gardiens de la Galaxie, désormais en charge du "DCU", Lollipop Chainsaw est un jeu d'action gore et trépidant initialement sorti en 2012 sur PS3 et Xbox 360 dans lequel on dirige Juliet, une pompom girl pas comme les autres, qui manie la sorcellerie et la tronçonneuse comme personne !

Depuis, la Nintendo Switch a eu droit à une version RePOP du titre proposant le jeu original sans censure avec des graphismes renforcés, de nouveaux modes de difficulté et plusieurs améliorations de gameplay.

Une version plutôt sympa mais... Depuis plusieurs mois , on attendait surtout la Nintendo Switch 2 Edition du jeu qui promettait une résolution améloriée, un framerate constant à 60 fps, une qualité graphique améliorée, un nouveau mode de jeu et la possibilité d'utiliser le mode souris des Joy-Con 2.

Bonne nouvelle, LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition est enfin disponible sur l'eShop au prix de 44,99€ (au lieu de 49,99€ ). Et s vous possédez la version Switch 1 du jeu, une mise à niveau payante est à télécharger contre 4,49€ (au lieu de 4,99€ )

Retroouvez sur cette page la présentation officielle, le trailer et quelques images de LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Fonctionnalités de la version Nintendo Switch 2 Edition

La résolution d’écran a été augmentée et la qualité graphique améliorée.

Un mode de tir a été ajouté.

La souris Joy-Con 2 peut être utilisée dans ce mode.

Présentation de Lollipop Chainsaw RePOP

Avec plus de 1,5 million d’exemplaires vendus dans le monde, le légendaire jeu d’action de chasse aux zombies LOLLIPOP CHAINSAW revient enfin dans une version remasterisée ! Grâce à ses talents de cheerleader et à sa gigantesque tronçonneuse, Juliet découpe des hordes de zombies dans une action spectaculaire et déjantée. Le système Chain Hit Hunting augmente la vitesse d’attaque de la tronçonneuse selon le nombre de combos, et le Chainsaw Blaster avec tir automatique renforce encore le plaisir. Le jeu propose également une jouabilité améliorée, des effets visuels éclatants et de nouvelles musiques. Avec des graphismes renforcés, un nouveau mode de difficulté et de nombreuses améliorations, il ne s’agit pas d’une simple version nostalgique, mais d’une renaissance complète de Lollipop Chainsaw. Voici LOLLIPOP CHAINSAW RePOP ! Histoire Juliet fréquente la gigantesque San Romero High School, dans l’Ouest américain. C’est une lycéenne ordinaire passionnée de cheerleading.

Elle a actuellement deux préoccupations.

La première : elle a pris du poids à cause de son amour pour les sucettes.

La seconde : comment avouer à son nouveau petit ami Nick qu’elle est une chasseuse de zombies.

Et ce n’est pas simple… car les chasseurs de zombies envoient les morts-vivants au paradis. Pas vraiment un métier facile à expliquer pour une jeune fille !

Un matin, alors que Juliet pédale à toute vitesse pour rejoindre Nick — déjà en retard — une horde de zombies apparaît devant elle.

Ce jour-là est aussi, par coïncidence, son 18e anniversaire. Furieuse que son anniversaire tourne au désastre, Juliet sort une tronçonneuse de son sac et fonce dans l’école envahie de zombies à la recherche de Nick !

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