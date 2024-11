Lollipop Chainsaw RePOP : une mise à jour en approche améliorant le framerate du jeu sur Nintendo Switch

Association explosive entre Goichi Suda, le papa des No More Heroes et de James Gunn, le réalisateur des films Les Gardiens de la Galaxie, Lollipop Chainsaw est un jeu d'action déjanté initialement sorti en 2012 sur PS3 et Xbox 360.

Depuis septembre dernier , le jeu est disponible sur (l'eShop de la) Nintendo Switch dans une version RePOP qui propose le jeu original sans censure agrémenté d'un mode "pop art" qui atténue sa violence. Cependant, le résultat est loin de faire des étincelles... La faute, principalement a des chutes de framerate assez conséquentes lors de certaines scènes. Cependant, il semblerait que l'équipe en charge du portage se soit retroussée les manches.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Yoshimi Yasuda, le concepteur du jeu et PDG de DRAGAMI GAMES, a annoncé qu'une mise à jour était sur le point d'arrivée avec la promesse d'une amélioration de la fréquence d'images sur près de 45 séquences "problématiques".

En attendant que la mise à jour arrive, retrouvez la traduction du message de Yoshimi Yasuda sur cette page.

Pour mémoire, Lollipop Chainsaw RePOP est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 44,99€

It took us two months, but we have finally completed the work to improve the fps of the RePOP Switch version!

Specifically, we picked out 45 scenes where the fps dropped extremely, and worked on reducing processing load and decentralizing loading processes!

Please wait a little… pic.twitter.com/MxHq6o003q